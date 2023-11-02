Член ОП Арбузов высказался об идее освободить учителей от проверки домашних работ

Тренер и эксперт образовательных программ Общественной палаты России Алексей Арбузов прокомментировал заявление замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олега Качанова о том, что планируется автоматизировать процесс проверки домашних заданий, освободив от этих обязанностей учителей.

Такое заявление Качанов сделал ранее в ходе форума «ПРОФ-IT».

«Я примерно понимаю, как можно проверить математику, но с трудом представляю, как можно проверить сочинения по русскому языку или литературе... Если все механизмы просчитаны и учтены, на качестве образования это не должно сказаться», — заявил Арбузов в беседе с RuNews24.

Он также выразил мнение, что, разгрузившись от рутинной проверки домашних работ, учитель сможет более качественно готовиться к основным урокам.

Ранее руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании MAXIMUM Education Артём Мушта в беседе с газетой «Известия» прокомментировал предложение внедрить типовую государственную информационную систему в сфере общего образования.