В Москве проверили более 60 тысяч пожарных гидрантов
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Такие проверки проводят совместно с представителями столичного главка МЧС России весной и осенью. На оборудование устанавливают стендер, после чего открывают вентиль. Об исправности свидетельствует струя с высоким напором.
Также важно следить, чтобы внутри гидранта не скапливалась вода, поскольку в мороз она может превратиться в лёд.
Ранее на портале progorod43 сообщили, что в Кировской области рассказали о подготовке дорог к зиме.