В Москве проверили более 60 тысяч пожарных гидрантов

Специалисты «Мосводоканала» и пожарные проверили более 60 тыс. пожарных гидрантов в столице.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Такие проверки проводят совместно с представителями столичного главка МЧС России весной и осенью. На оборудование устанавливают стендер, после чего открывают вентиль. Об исправности свидетельствует струя с высоким напором.

Также важно следить, чтобы внутри гидранта не скапливалась вода, поскольку в мороз она может превратиться в лёд.

Ранее на портале progorod43 сообщили, что в Кировской области рассказали о подготовке дорог к зиме.