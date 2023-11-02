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В Москве проверили более 60 тысяч пожарных гидрантов

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Специалисты «Мосводоканала» и пожарные проверили более 60 тыс. пожарных гидрантов в столице.
В Москве проверили более 60 тысяч пожарных гидрантов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Такие проверки проводят совместно с представителями столичного главка МЧС России весной и осенью. На оборудование устанавливают стендер, после чего открывают вентиль. Об исправности свидетельствует струя с высоким напором.

Также важно следить, чтобы внутри гидранта не скапливалась вода, поскольку в мороз она может превратиться в лёд.

Ранее на портале progorod43 сообщили, что в Кировской области рассказали о подготовке дорог к зиме.

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