Захарова отметила «бандеровский почерк» в организации беспорядков в Махачкале
- РИА Новости
Она отметила, что инспирирование недавних беспорядков в Дагестане стало примером подрывной деятельности спецслужб Украины.
По словам спикера российского внешнеполитического ведомства, в России обратили внимание на «так называемый ставший фирменным бандеровский почерк».
Она уточнила, что этот почерк прослеживался в стремлении устроить резню на межнациональной почве и расправу над ни в чём не повинными людьми.
Ранее RT в пресс-службе Верховного суда Дагестана сообщили, что число арестованных по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы возросло до 17.
Российский президент Владимир Путин заявил, что события в Махачкале были инспирированы с участием Украины и западных спецслужб.