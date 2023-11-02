Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова отметила «бандеровский почерк» в организации беспорядков в Махачкале.

Она отметила, что инспирирование недавних беспорядков в Дагестане стало примером подрывной деятельности спецслужб Украины.

По словам спикера российского внешнеполитического ведомства, в России обратили внимание на «так называемый ставший фирменным бандеровский почерк».

Она уточнила, что этот почерк прослеживался в стремлении устроить резню на межнациональной почве и расправу над ни в чём не повинными людьми.

Ранее RT в пресс-службе Верховного суда Дагестана сообщили, что число арестованных по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы возросло до 17.

Российский президент Владимир Путин заявил, что события в Махачкале были инспирированы с участием Украины и западных спецслужб.