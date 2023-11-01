На Ставрополье объявили 2024 год Годом межнационального согласия

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что следующий год в регионе объявлен Годом межнационального согласия.

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона.

«Предлагаю объявить 2024 год на Ставрополье Годом межнационального согласия и проработать программу его мероприятий», — сказал Владимиров на заседании этносовета в правительстве края.

На заседании также обсудили вопросы межэтнического и межконфессионального взаимодействия, передаёт newstracker.ru.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе состоится 200 мероприятий в честь Дня народного единства.