На Ставрополье объявили 2024 год Годом межнационального согласия
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона.
«Предлагаю объявить 2024 год на Ставрополье Годом межнационального согласия и проработать программу его мероприятий», — сказал Владимиров на заседании этносовета в правительстве края.
На заседании также обсудили вопросы межэтнического и межконфессионального взаимодействия, передаёт newstracker.ru.
Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе состоится 200 мероприятий в честь Дня народного единства.