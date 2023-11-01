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Психиатр Шипулина посоветовала правильно реагировать на стресс

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Татьяна Шипулина, врач-психиатр ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики», рассказала, как справиться со стрессом.

«Стресс — это состояние беспокойства или психического напряжения, которое бывает вызвано какой-то необычной ситуацией, чаще всего трудной какой-то ситуацией. Это естественная реакция человека на возникшие проблемы и угрозы», — заявила она в беседе с каналом «Ямал 1».

По её словам, важно правильно реагировать на стресс. Как считает Шипулина, прежде всего необходимо соблюдать психогигиену — высыпаться, соблюдать режим труда и отдыха, придерживаться правильного питания.

«Физическая активность очень важна, потому что она помогает сохранять баланс между физическим и психическим здоровьем, чтобы всё у нас было хорошо», — считает врач.

Как добавила Шипулина, если снижается работоспособность и настроение, и с этим не удаётся справиться, то нужно обратиться к специалисту.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что средиземноморская диета благотворно влияет на организм во время стресса, поскольку она предполагает употребление фруктов, цельнозерновых продуктов, орехов.

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