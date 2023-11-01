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Доцент Дорошенко назвала оптимальной дозу кофеина до 500 мл в день

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Кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии Татьяна Дорошенко заявила, что для практически здоровых людей при умеренном потреблении кофе выступает как антиоксидант и профилактическое средство.
Доцент Дорошенко назвала оптимальной дозу кофеина до 500 мл в день
  • Gettyimages.ru

«Оптимальной считается доза кофеина не более 400—500 мл в день — в среднем это три чашки кофе», — сказала Дорошенко в беседе с Life.ru.

По её словам, кофе рекомендуется пить с 16 лет, после того как окрепнет нервная система.

Среди других противопоказаний — заболевания сердечно-сосудистой системы, повышенное артериальное давление, аритмия, заболевания желудочно-кишечного тракта.

Зерновой кофе считается более полезным, так как в растворимом или сублимированном нередко есть добавки.

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