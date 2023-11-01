Врач Банный: нормальная температура тела может колебаться в зависимости от ряда факторов
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«Однако и у людей с нормой 36,6 градуса температура тела не статична и колеблется в течение суток. Утром она обычно минимальная, а затем постепенно нарастает и достигает максимальных значений к вечеру. Это связано с гормональными колебаниями в течение суток, цель которых — регулировать циклы сна и бодрствования», — сказал Банный в беседе с газетой «Известия».
По его словам, колебания температуры являются нормальной реакцией организма на физическую активность, приём пищи, условия окружающей среды.
Как отметил эксперт, в некоторых случаях, если температура долго держится на уровне 37 градусов, речь идёт о заболеваниях, протекающих в скрытой форме.
Ранее, как сообщало «Радио 1», заведующий неврологическим отделением стационара №1 Домодедовской больницы Эдуард Патрин заявил, что инсульт у пациента можно распознать по ряду внешних признаков.