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Врач Банный: нормальная температура тела может колебаться в зависимости от ряда факторов

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Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный заявил, что нормальная температура тела может колебаться в зависимости от особенностей организма, времени суток и других факторов.
Врач Банный: нормальная температура тела может колебаться в зависимости от ряда факторов
  • Gettyimages.ru

«Однако и у людей с нормой 36,6 градуса температура тела не статична и колеблется в течение суток. Утром она обычно минимальная, а затем постепенно нарастает и достигает максимальных значений к вечеру. Это связано с гормональными колебаниями в течение суток, цель которых — регулировать циклы сна и бодрствования», — сказал Банный в беседе с газетой «Известия».

По его словам, колебания температуры являются нормальной реакцией организма на физическую активность, приём пищи, условия окружающей среды.

Как отметил эксперт, в некоторых случаях, если температура долго держится на уровне 37 градусов, речь идёт о заболеваниях, протекающих в скрытой форме.

Ранее, как сообщало «Радио 1», заведующий неврологическим отделением стационара №1 Домодедовской больницы Эдуард Патрин заявил, что инсульт у пациента можно распознать по ряду внешних признаков.

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