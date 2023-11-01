Терапевт Водовозов рассказал об особенностях галинстановых и электронных термометров

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов посоветовал держать в доме хотя бы один так называемый максимальный термометр — тот, который показывает максимальную температуру и который затем нужно встряхивать.

«Раньше использовались ртутные приборы, сейчас — галинстановые. Второй термометр, который должен быть дома, — электронный. Он быстрый, скрининговый. Всегда нужно читать инструкцию к таким термометрам, там обычно указано, что первая температура — приблизительная», — заявил он в беседе с Радио Sputnik.

По его словам, точность электронного градусника желательно проверять раз в год.

Как отметил Водовозов, галинстановые термометры служат десятилетиями, пока не разобьются.

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