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В России предложили ввести штрафы за телефонный спам

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Правительство России поддержало законопроект, разработанный Брянской областной думой и устанавливающий отдельную ответственность за нарушение требований к распространяемой по электросетям рекламе.
В России предложили ввести штрафы за телефонный спам
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Авторы документа предлагают ввести штрафы в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей для граждан и от 300 тыс. до миллиона рублей для юрлиц.

Также до миллиона рублей может быть увеличен размер штрафов за рекламу кредитных услуг, если она содержит не менее одного условия, влияющего на его стоимость, без указания остальных условий.

Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий рассказал об особенностях двухфакторной аутентификации. По его словам, всего существует три фактора — пароль, смартфон или какой-либо ключ и биометрия.

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