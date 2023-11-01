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В Татарстане оказали 260 млн электронных услуг за январь — сентябрь 2023 года

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Первый замглавы Минцифры Татарстана Илья Начвин заявил, что за январь — сентябрь 2023 года в Татарстане оказали 260 млн электронных услуг.
В Татарстане оказали 260 млн электронных услуг за январь — сентябрь 2023 года
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Реальное время».

На первом месте по популярности оказалась запись к врачу. Этой услугой воспользовались 9,8 млн раз. На второй строчке — ввод показаний приборов учёта ЖКХ (4,3 млн раз).

По словам Начвина, общее число электронных услуг, которыми воспользуются жители региона до конца 2023 года, может вырасти до 350 млн.

Ранее сообщалось, что Нижегородские МФЦ оказали более 2,1 млн услуг с начала года.

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