Специалист Багрянцева прокомментировала новую редакцию техрегламента о пищевых добавках

Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, доктор биологических наук Ольга Багрянцева прокомментировала сообщение о том, что Евразийская экономическая комиссия обновила техрегламент, регулирующий применение пищевых добавок. Изменения вступят в силу в феврале 2024 года.

«Пересмотр перечня разрешённых добавок всегда актуален во всех странах мира — одни становятся не нужны в технологическом плане, относительно других появляются новые научные данные по части возможного влияния на организм», — цитирует Багрянцеву «Парламентская газета».

По словам эксперта, код «Е» присваивают веществу, безопасность которого доказана и которое максимально проверено на генотоксичность.

Как отметила Багрянцева, основное требование для использования пищевой добавки — она не должна вредить здоровью, даже если потреблять её ежедневно на протяжении всей жизни в максимально допустимых концентрациях.

Со своей стороны, заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева уточнила, что в составе продукта вместе с кодом «Е» и числовым индексом будет указана технологическая функция добавки — стабилизатор, загуститель, краситель и т. п.

Ранее новое исследование показало, что 30% россиян обращают внимание на экомаркировку при покупке детских товаров, 38% — при покупке бытовой химии, 37% — уходовой косметики.