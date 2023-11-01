Оборот производителей пищевой продукции в Москве вырос на 6,8%
Об этом сообщает НСН.
«Московские производители пищевой продукции постоянно наращивают производство и выходят на новые рынки сбыта», — отметил Ефимов.
По его словам, более четверти объёма обеспечили предприятия, специализирующиеся на переработке и консервировании мяса и мясных продуктов.
Второе место по росту заняли производители молочной продукции, третье — хлебобулочных и мучных кондитерских изделий.
Ранее сообщалось, что московская компания нарастила объёмы производства профнастила на 12% благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда».