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Оборот производителей пищевой продукции в Москве вырос на 6,8%

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Оборот производителей пищевой продукции в Москве в январе — августе 2023 года вырос на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достиг 388,3 млрд рублей, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщает НСН.

«Московские производители пищевой продукции постоянно наращивают производство и выходят на новые рынки сбыта», — отметил Ефимов.

По его словам, более четверти объёма обеспечили предприятия, специализирующиеся на переработке и консервировании мяса и мясных продуктов.

Второе место по росту заняли производители молочной продукции, третье — хлебобулочных и мучных кондитерских изделий.

Ранее сообщалось, что московская компания нарастила объёмы производства профнастила на 12% благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда».

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