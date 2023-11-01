Москва получит более 60 новых электробусов в ноябре

В ноябре Мосгортранс закупит у ПАО «КамАЗ» более 60 новых электробусов, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Новая техника обслуживается по контракту жизненного цикла — это позволяет повысить надёжность работы электробусов в любое время года», — сказал Ликсутов.

По его словам, сборкой занимаются сотрудники Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода на площадке ПАО «КамАЗ».

Новые электробусы отличаются от предыдущих моделей увеличенным запасом хода и электрическим отопителем. У них шире передний маршрутоуказатель, также есть адаптивная система освещения.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве разработали навесную станцию для быстрой зарядки электротранспорта.