В Миассе по случаю 250-летия города пройдут концерты, фестивали и выставки

Мэр Миасса (Челябинская область) Егор Ковальчук рассказал о программе празднования 250-летия города.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Ковальчука.

«Миассу 250 лет! Хочу вас познакомить с праздничными мероприятиями, которые пройдут с 4 по 18 ноября. Это различные концерты и спортивные мероприятия, фестивали, выставки и мастер-классы», — написал мэр.

Также он отметил, что завершатся мероприятия праздничным фейерверком.

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