В Миассе по случаю 250-летия города пройдут концерты, фестивали и выставки
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Ковальчука.
«Миассу 250 лет! Хочу вас познакомить с праздничными мероприятиями, которые пройдут с 4 по 18 ноября. Это различные концерты и спортивные мероприятия, фестивали, выставки и мастер-классы», — написал мэр.
Также он отметил, что завершатся мероприятия праздничным фейерверком.
Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов рассказал о подготовке к 650-летию Кирова.