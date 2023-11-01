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Бастрыкину доложат о деле об избиении подростков

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении подростков в Свердловской области.
Бастрыкину доложат о деле об избиении подростков
  • © СК РФ

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал СК России.

«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя Следственного управления СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — указано в сообщении.

Во время инцидента, школьник избил битой трёх подростков за то, что они толкнули его брата.

По факту драки проводится проверка по статье о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку драки школьников в Магнитогорске (Челябинская область).

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