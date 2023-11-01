Бастрыкину доложат о деле об избиении подростков
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал СК России.
«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя Следственного управления СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — указано в сообщении.
Во время инцидента, школьник избил битой трёх подростков за то, что они толкнули его брата.
По факту драки проводится проверка по статье о хулиганстве.
Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку драки школьников в Магнитогорске (Челябинская область).