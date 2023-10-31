RT в Telegram
Подпишись

В Удмуртии запустили выездную паллиативную службу

Короткая ссылка
В Удмуртии начала работу выездная паллиативная служба.
В Удмуртии запустили выездную паллиативную службу
  • Gettyimages.ru
  • © isayildiz

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Четыре автомобиля для бригад получили ГКБ №1, Республиканский клинический онкодиспансер, Республиканская детская клиническая больница и Сарапульская городская больница.

«Многим паллиативным пациентам не показана госпитализация, они находятся дома с родными и нуждаются только в симптоматической терапии и обезболивании. Поэтому потребность в таких выездных бригадах была очень большая», — заявила Ирина Шпулинг, врач паллиативной выездной патронажной службы ГКБ №1.

Также стало известно, что жители Башкирии могут записаться к врачу через госпаблики в социальных сетях — соответствующий виджет установили 91,2% официальных сообществ здравоохранения республики, передаёт mkset.ru со ссылкой на центр управления регионом.

Заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев отметил, что это позволит сэкономить время и пациентов, и сотрудников медучреждений.

Ранее сообщалось, что в Приморье направят более 32 млрд рублей на новое медоборудование.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить