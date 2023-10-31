В Удмуртии запустили выездную паллиативную службу

В Удмуртии начала работу выездная паллиативная служба.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Четыре автомобиля для бригад получили ГКБ №1, Республиканский клинический онкодиспансер, Республиканская детская клиническая больница и Сарапульская городская больница.

«Многим паллиативным пациентам не показана госпитализация, они находятся дома с родными и нуждаются только в симптоматической терапии и обезболивании. Поэтому потребность в таких выездных бригадах была очень большая», — заявила Ирина Шпулинг, врач паллиативной выездной патронажной службы ГКБ №1.

Также стало известно, что жители Башкирии могут записаться к врачу через госпаблики в социальных сетях — соответствующий виджет установили 91,2% официальных сообществ здравоохранения республики, передаёт mkset.ru со ссылкой на центр управления регионом.

Заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев отметил, что это позволит сэкономить время и пациентов, и сотрудников медучреждений.

Ранее сообщалось, что в Приморье направят более 32 млрд рублей на новое медоборудование.