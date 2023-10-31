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Врач Кашух рассказала о специфике тренировок в разное время суток

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Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух заявила, что у тренировок в разное время суток есть своя специфика.
Врач Кашух рассказала о специфике тренировок в разное время суток
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

«Единого мнения о наиболее оптимальном времени для занятий спортом нет — физические нагрузки приносят организму пользу и утром, и вечером. Утром упражнения помогают начать день энергично, дневные тренировки — идеальный способ размяться и отвлечься от монотонной работы, особенно если она предполагает долгое нахождение в одной позе, например за компьютером», — сказала эксперт в беседе с Life.ru.

По её словам, вечерние тренировки помогают быстро снять стресс после рабочего дня и настроиться на отдых.

Как отметила Кашух, слишком интенсивные занятия вечером могут вызвать нарушения сна, поэтому тренировки лучше завершать за два-три часа до предполагаемого времени отхода ко сну. Либо можно выбрать йогу, пилатес, плавание или ходьбу.

Ранее врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анна Бирюкова в разговоре с газетой «Известия» перечислила первые симптомы тромбоза.

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