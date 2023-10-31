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Психолог Некрасов-Гром высказался о влиянии стресса на здоровье

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Психолог, автор методики «Так-И-Да-терапия» Александр Некрасов-Гром рассказал, как стресс может влиять на здоровье.
Психолог Некрасов-Гром высказался о влиянии стресса на здоровье
  • Gettyimages.ru
  • © LightFieldStudios

«Когда на консультацию приходит человек и говорит о том, что у него что-то болит, то психолог может посмотреть, как и в каком объёме на этот процесс повлияла его психика. Иногда получается обнаружить, что простуда — это психосоматика в чистом виде», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

По словам психолога, есть немало исследований, где говорится о том, что эмоциональный настрой человека может способствовать выздоровлению или усугублять состояние.

Как отметил Некрасов-Гром, если человек распознаёт симптомы и помогает себе, то на психическом уровне он настраивает себя на выздоровление.

«Чтобы выдерживать неожиданное напряжение, человеку необходимо быть в хорошем состоянии: быть уверенным в себе, быть в хорошей физической форме, иметь собственный смысл жизни», — добавил он.

Ранее врач-психиатр Александр Мещеряков, автор новой книги «Скатертью тревога», рассказал в интервью сайту kp.ru, что генерализованное тревожное расстройство является наиболее распространённым среди прочих расстройств психики. Причём в некоторых случаях человек не чувствует эмоционального дискомфорта.

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