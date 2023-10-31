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В Екатеринбурге ищут женщину, ломившуюся к соседям в поисках собаки

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В Екатеринбурге правоохранители ищут женщину, которая ломилась к соседям после того, как потеряла свою собаку породы шпиц, сообщает пресс-группа УМВД по городу.
В Екатеринбурге ищут женщину, ломившуюся к соседям в поисках собаки
  • РИА Новости

Отмечается, что инцидент произошёл на улице Куйбышева, шпиц без хозяйки зашёл в лифт жилого дома, после чего лифт уехал.

Женщина обвинила соседей в краже собаки и стала ломиться к ним в двери.

«Участковый уполномоченный осуществит необходимые мероприятия для установления личности женщины, учинившей хулиганские действия, и предупредит её об ответственности за нарушение общественного порядка», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее Следственный комитет Иркутской области возбудил дело по факту гибели 63-летнего мужчины в результате нападения собаки.

Также сообщалось, что начальник управления жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Оренбурга задержан по обвинению в халатности после гибели ребёнка, которого загрызла стая бродячих собак.

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