В Тюмени женщина выселила из квартиры пожилых родителей

В Тюмени женщина выселила пожилых родителей из их квартиры, тайно переписав на себя недвижимость.

Об этом пишет 72.ru.

Отмечается, что после возвращения из поездки пенсионеры не смогли попасть в квартиру.

По словам старшего по подъезду, их дочь предоставила ему документы, согласно которым официально является владельцем жилья.

Пожилая пара и их внучка переехали в съёмную однокомнатную квартиру в соседнем доме и обратились в полицию.

Ранее сообщалось, что школьник в Беломорске помогал мошенникам забирать деньги у пенсионеров.