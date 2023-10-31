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В Тюмени женщина выселила из квартиры пожилых родителей

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В Тюмени женщина выселила пожилых родителей из их квартиры, тайно переписав на себя недвижимость.
В Тюмени женщина выселила из квартиры пожилых родителей
  • Gettyimages.ru
  • © FabioBalbi

Об этом пишет 72.ru.

Отмечается, что после возвращения из поездки пенсионеры не смогли попасть в квартиру.

По словам старшего по подъезду, их дочь предоставила ему документы, согласно которым официально является владельцем жилья.

Пожилая пара и их внучка переехали в съёмную однокомнатную квартиру в соседнем доме и обратились в полицию.

Ранее сообщалось, что школьник в Беломорске помогал мошенникам забирать деньги у пенсионеров.

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