В Тюмени женщина выселила из квартиры пожилых родителей
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Об этом пишет 72.ru.
Отмечается, что после возвращения из поездки пенсионеры не смогли попасть в квартиру.
По словам старшего по подъезду, их дочь предоставила ему документы, согласно которым официально является владельцем жилья.
Пожилая пара и их внучка переехали в съёмную однокомнатную квартиру в соседнем доме и обратились в полицию.
Ранее сообщалось, что школьник в Беломорске помогал мошенникам забирать деньги у пенсионеров.