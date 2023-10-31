RT в Telegram
Подпишись

В Карелии женщину с инсультом везли к машине скорой помощи на санях

Короткая ссылка
В Карелии прокуратура выясняет обстоятельства перевозки женщины с инсультом к машине скорой помощи на санях.
В Карелии женщину с инсультом везли к машине скорой помощи на санях
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что женщина с инсультом проживает в микрорайоне города Кемь, соединение с которым идёт через закрытый для автомобилей мост.

«Прибывшая на вызов бригада скорой помощи транспортировала пациентку на санях через указанный мост и доставила в больницу», — говорится в сообщении.

Ранее подростку в Хабаровском крае ампутировали два пальца на руке из-за выброшенных пенсионером в мусор гранат.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить