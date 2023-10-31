В Карелии женщину с инсультом везли к машине скорой помощи на санях
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что женщина с инсультом проживает в микрорайоне города Кемь, соединение с которым идёт через закрытый для автомобилей мост.
«Прибывшая на вызов бригада скорой помощи транспортировала пациентку на санях через указанный мост и доставила в больницу», — говорится в сообщении.
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