Московский производитель в два раза нарастил выпуск косметики

Более 30 производителей в Москве выпускают косметику, уходовые и гигиенические средства, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Одно из предприятий — «Гельтек-Медика».

«С января по октябрь 2023 года компания выпустила свыше 1 млн единиц косметической продукции. Это более чем в два раза превышает объёмы аналогичного периода 2022-го», — сказал Овчинский.

Предприятие поставляет продукцию во все регионы России.

Ранее НСН сообщала, что столичное предприятие нарастило выпуск инновационной бумаги благодаря льготному кредиту, выданному в 2019 году.