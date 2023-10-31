Московский производитель в два раза нарастил выпуск косметики
Об этом сообщает сайт kp.ru.
Одно из предприятий — «Гельтек-Медика».
«С января по октябрь 2023 года компания выпустила свыше 1 млн единиц косметической продукции. Это более чем в два раза превышает объёмы аналогичного периода 2022-го», — сказал Овчинский.
Предприятие поставляет продукцию во все регионы России.
Ранее НСН сообщала, что столичное предприятие нарастило выпуск инновационной бумаги благодаря льготному кредиту, выданному в 2019 году.