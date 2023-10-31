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Московский производитель в два раза нарастил выпуск косметики

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Более 30 производителей в Москве выпускают косметику, уходовые и гигиенические средства, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Московский производитель в два раза нарастил выпуск косметики

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Одно из предприятий — «Гельтек-Медика».

«С января по октябрь 2023 года компания выпустила свыше 1 млн единиц косметической продукции. Это более чем в два раза превышает объёмы аналогичного периода 2022-го», — сказал Овчинский.

Предприятие поставляет продукцию во все регионы России.

Ранее НСН сообщала, что столичное предприятие нарастило выпуск инновационной бумаги благодаря льготному кредиту, выданному в 2019 году.

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