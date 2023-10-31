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Врач Жемчугов: из-за просроченной еды можно заболеть кишечной инфекцией

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Врач — терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что отравления в трудовых и учебных коллективах чаще всего связаны с нарушениями гигиены, недостаточной термической обработкой пищи или несоблюдением сроков её хранения.

Заражение кишечной инфекцией в учебных заведениях и трудовых коллективах часто происходит по причине немытых рук персонала пищеблоков, поделился специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Также, по его словам, в столовых привезённая еда может быть недостаточно прогретой, из-за чего в пище остаются микробы, вызывающие отравление.

Третья распространённая причина — нарушение условий хранения, отметил Жемчугов. По его словам, зачастую в школах выставляют на продажу просроченную пищу, что также может являться причиной массового отравления.

Ранее стало известно, что в Уфе в одном из кафе на праздновании дня рождения произошло массовое заражение несовершеннолетних кишечной инфекцией.

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