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«Газпром» спрогнозировал прошлогодние температуры этой зимой в России

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Замглавы холдинга «Газпром» Виталий Маркелов заявил, что в компании ожидают сохранения температур предстоящей зимой в России на уровне прошлой зимы.
«Газпром» спрогнозировал прошлогодние температуры этой зимой в России
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Соответствующее заявление он сделал в кулуарах Петербургского международного газового форума.

«Я на правлении докладывал ожидания по погоде. Кардинальных изменений никаких не будет. Как оно было — там колебания от полуградуса в минус до одного градуса в плюс. То есть мы ожидаем такую же зиму, как по прошлому году», — цитирует его ТАСС.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал «противоречивую» зиму.

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