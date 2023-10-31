«Газпром» спрогнозировал прошлогодние температуры этой зимой в России
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Соответствующее заявление он сделал в кулуарах Петербургского международного газового форума.
«Я на правлении докладывал ожидания по погоде. Кардинальных изменений никаких не будет. Как оно было — там колебания от полуградуса в минус до одного градуса в плюс. То есть мы ожидаем такую же зиму, как по прошлому году», — цитирует его ТАСС.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал «противоречивую» зиму.