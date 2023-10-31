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Бочкарёв: в ТиНАО сдали более 1,6 млн квадратных метров недвижимости с начала года

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В Троицком и Новомосковском административных округах Москвы с начала 2023 года около 105 капитальных объектов получили разрешения на ввод в эксплуатацию, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: в ТиНАО сдали более 1,6 млн квадратных метров недвижимости с начала года
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает РИАМО.

В округе активно развивается социальная инфраструктура. С начала года там появилось 14 детских садов и сдано десять школ.

«Общая площадь недвижимости, сданной в ТиНАО, составила более 1,6 млн кв. м. Порядка 67% этого объёма приходится на жильё. За девять месяцев текущего года в новых кварталах возведено 33 дома. Один из них, состоящий из четырёх корпусов, построен в районе деревни Ватутинки по программе реновации», — сказал Бочкарёв.

Со своей стороны, глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что школа на 1100 мест и детсад на 300 человек появятся в Сосенском поселении на улице Александры Монаховой, а в Столбово — взрослая поликлиника на 475 посещений в смену.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что завершены работы по благоустройству у десяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена.

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