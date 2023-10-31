В Калининградской области выросло число вакансий в сфере сельского хозяйства

В Калининградской области число вакансий в сфере сельского хозяйства в сентябре увеличилось на рекордные 71,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Об этом информирует «Янтарный край» со ссылкой на данные сервиса по поиску работы HeadHunter.

Также в регионе прирост новых вакансий в отрасли за последний месяц составил 10,9%.

За этот период жители опубликовали или обновили 880 резюме в этой сфере. В среднем на одну вакансию приходится четыре претендента.

Средняя предлагаемая зарплата в регионе для специалистов сферы сельского хозяйства составляет 48,5 тыс. рублей — на 2,6 тыс. рублей больше, чем в прошлом месяце.

Ранее progorod43 сообщал, что вакансия плотника-кровельщика названа самой высокооплачиваемой в Кирове.