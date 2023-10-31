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ФСО проведёт плановые учения в центре Москвы

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Федеральная служба охраны (ФСО) проведёт на этой неделе учения на территориях Дома правительства России, комплекса зданий администрации президента, Совета Федерации и Госдумы.
ФСО проведёт плановые учения в центре Москвы
  • Gettyimages.ru
  • © Hans Neleman

«С 1 по 3 ноября 2023 года в Москве пройдут плановые ежегодные тактико-специальные учения Федеральной службы охраны Российской Федерации», — сообщили ТАСС в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО.

Уточняется, что введение каких-либо ограничений для перемещения граждан в связи с учениями не планируется. При этом в мероприятиях возможно использование бронированной техники.

Ранее президент России Владимир Путин подписал документ, позволяющий МЧС, частным охранным организациям (ЧОПам), ФСО и другим силовым структурам пресекать движение всех видов беспилотных аппаратов.

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