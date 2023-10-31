ФСО проведёт плановые учения в центре Москвы
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«С 1 по 3 ноября 2023 года в Москве пройдут плановые ежегодные тактико-специальные учения Федеральной службы охраны Российской Федерации», — сообщили ТАСС в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО.
Уточняется, что введение каких-либо ограничений для перемещения граждан в связи с учениями не планируется. При этом в мероприятиях возможно использование бронированной техники.
Ранее президент России Владимир Путин подписал документ, позволяющий МЧС, частным охранным организациям (ЧОПам), ФСО и другим силовым структурам пресекать движение всех видов беспилотных аппаратов.