СК проверит похоронные службы Ленобласти

Следователи проверят похоронные службы Ленинградской области по статье о самоуправстве.

Об этом сообщает «Выборг ТВ» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

«В СМИ сообщается, что в Ленинградской области на местных кладбищах организации, оказывающие ритуальные услуги, устанавливают свою ценовую политику. Жалобы в уполномоченные структуры результатов не дают», — заявили в СК.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления Сергею Сазину представить доклад. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.