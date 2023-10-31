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СК проверит похоронные службы Ленобласти

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Следователи проверят похоронные службы Ленинградской области по статье о самоуправстве.
СК проверит похоронные службы Ленобласти
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Выборг ТВ» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

«В СМИ сообщается, что в Ленинградской области на местных кладбищах организации, оказывающие ритуальные услуги, устанавливают свою ценовую политику. Жалобы в уполномоченные структуры результатов не дают», — заявили в СК.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления Сергею Сазину представить доклад. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

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