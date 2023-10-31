СК проверит похоронные службы Ленобласти
- РИА Новости
Об этом сообщает «Выборг ТВ» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
«В СМИ сообщается, что в Ленинградской области на местных кладбищах организации, оказывающие ритуальные услуги, устанавливают свою ценовую политику. Жалобы в уполномоченные структуры результатов не дают», — заявили в СК.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления Сергею Сазину представить доклад. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.