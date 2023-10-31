В Челябинске проводят проверку по факту падения глыбы льда рядом с двухлетним ребёнком
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
«По результатам проверки при наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сказали в ведомстве.
Инцидент произошёл 31 октября на улице Барбюса.
В июне сообщалось, что в Нагайбакском районе Челябинской области бывший директор физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» обвинён в гибели ребёнка в результате падения глыбы льда с крыши здания.