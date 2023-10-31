В Челябинске проводят проверку по факту падения глыбы льда рядом с двухлетним ребёнком

В Челябинске организовали проверку по факту падения глыбы льда с крыши многоквартирного дома рядом с двухлетним ребёнком.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

«По результатам проверки при наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сказали в ведомстве.

Инцидент произошёл 31 октября на улице Барбюса.

В июне сообщалось, что в Нагайбакском районе Челябинской области бывший директор физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» обвинён в гибели ребёнка в результате падения глыбы льда с крыши здания.