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Кировского школьника наградят медалью за спасение утопающего

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Школьника из города Омутнинск Кировской области, спасшего тонущую девочку, наградят медалью «За проявленное мужество».
Кировского школьника наградят медалью за спасение утопающего
  • © www.kirovreg.ru

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное правительство.

Инцидент произошёл летом 2023 года. Во время прогулки по набережной пруда юноша увидел, как с понтонного моста в воду упала девочка и стала тонуть. Школьник без раздумий прыгнул за ней и вытащил из воды.

Медаль ему будет вручена 1 ноября 2023 года в Москве в Совете Федерации в рамках торжественной церемонии награждения участников проекта «Дети-герои».

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае наградили девятилетнего мальчика за спасение двух тонувших детей.

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