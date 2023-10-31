Кировского школьника наградят медалью за спасение утопающего
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Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное правительство.
Инцидент произошёл летом 2023 года. Во время прогулки по набережной пруда юноша увидел, как с понтонного моста в воду упала девочка и стала тонуть. Школьник без раздумий прыгнул за ней и вытащил из воды.
Медаль ему будет вручена 1 ноября 2023 года в Москве в Совете Федерации в рамках торжественной церемонии награждения участников проекта «Дети-герои».
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае наградили девятилетнего мальчика за спасение двух тонувших детей.