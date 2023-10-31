Кировского школьника наградят медалью за спасение утопающего

Школьника из города Омутнинск Кировской области, спасшего тонущую девочку, наградят медалью «За проявленное мужество».

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное правительство.

Инцидент произошёл летом 2023 года. Во время прогулки по набережной пруда юноша увидел, как с понтонного моста в воду упала девочка и стала тонуть. Школьник без раздумий прыгнул за ней и вытащил из воды.

Медаль ему будет вручена 1 ноября 2023 года в Москве в Совете Федерации в рамках торжественной церемонии награждения участников проекта «Дети-герои».

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае наградили девятилетнего мальчика за спасение двух тонувших детей.