Проекты из Подмосковья вошли в число победителей премии «Маршрут года»
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство культуры.
Как рассказали в ведомстве, лауреатами и победителями премии стали шесть проектов из Московской области.
Культурно-досуговый центр «Дулёвский» из Ликино-Дулёва одержал победу в номинации «Лучшая музейная экскурсия», коломенский культурный центр «Лига» взял первое место в номинации «Лучший туристический путеводитель», а Егорьевскому историко-художественному музею был вручён специальный диплом в номинации «Лучший маршрут выходного дня» за проект «Егорьевские гуляния».
Ранее сообщалось, что два туристических проекта Москвы для детей удостоены всероссийской премии.