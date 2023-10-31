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Проекты из Подмосковья вошли в число победителей премии «Маршрут года»

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Проекты из Московской области стали лауреатами Всероссийской туристической премии «Маршрут года». Премия присуждается за достижения в области создания и развития туризма.
Проекты из Подмосковья вошли в число победителей премии «Маршрут года»
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство культуры.

Как рассказали в ведомстве, лауреатами и победителями премии стали шесть проектов из Московской области.

Культурно-досуговый центр «Дулёвский» из Ликино-Дулёва одержал победу в номинации «Лучшая музейная экскурсия», коломенский культурный центр «Лига» взял первое место в номинации «Лучший туристический путеводитель», а Егорьевскому историко-художественному музею был вручён специальный диплом в номинации «Лучший маршрут выходного дня» за проект «Егорьевские гуляния».

Ранее сообщалось, что два туристических проекта Москвы для детей удостоены всероссийской премии.

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