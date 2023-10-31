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В Волгограде идут работы по подъёму со дна Волги останков красноармейцев

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В Волгограде поисковики из отряда «Альфа» подняли со дна останки бойцов 13-й гвардейской стрелковой дивизии, которые пролежали на дне Волги более 80 лет — с сентября 1942 года.
В Волгограде идут работы по подъёму со дна Волги останков красноармейцев
  • Gettyimages.ru
  • © richcarey

Работы по обнаружению останков и поднятию их с 20-метровой глубины велись весь сентябрь и октябрь, передаёт телеканал «Звезда».

Бойцы 13-й гвардейской стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Героя Советского Союза Александра Родимцева были направлены для усиления 62-й армии, когда значительная часть центра Сталинграда была захвачена противником. В месте, где красноармейцы форсировали Волгу, шли самые ожесточённые бои.

Точных данных о количестве погибших при форсировании Волги нет, но историки надеются, что в ходе этих и предстоящих поисковых работ этот пробел в истории удастся восполнить.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в посёлке Переславское Зеленоградского муниципального округа Калининградской области перезахоронили останки 147 советских воинов.

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