Россияне назвали условия для продуктивной работы в офисе

Новое исследование показало, что нужно россиянам для эффективной работы в офисе. Мужчины выбрали удобную мебель, женщины оказались более чувствительны к уровню шума.

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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис SuperJob. Как показало исследование, лидерами важных характеристик офиса стали качественная мебель (54%), низкий уровень шума (53%) и комфортная освещённость (51%). Для 20% респондентов важен вид из окна, дизайн помещения выбрали 18%, элементы декора офиса имеют влияние на 5% россиян. Далее в списке по нисходящей идут отсутствие посторонних запахов, регулярное проветривание помещений, простор, комфортный температурный режим. Ранее сообщалось, что треть россиян предпочитают только онлайн-шопинг.