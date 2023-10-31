Россияне назвали условия для продуктивной работы в офисе
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис SuperJob.
Как показало исследование, лидерами важных характеристик офиса стали качественная мебель (54%), низкий уровень шума (53%) и комфортная освещённость (51%).
Для 20% респондентов важен вид из окна, дизайн помещения выбрали 18%, элементы декора офиса имеют влияние на 5% россиян.
Далее в списке по нисходящей идут отсутствие посторонних запахов, регулярное проветривание помещений, простор, комфортный температурный режим.
Ранее сообщалось, что треть россиян предпочитают только онлайн-шопинг.