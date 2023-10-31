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Инвестор Сидоров: банковские ставки по рублёвым вкладам вырастут до 15% в ноябре

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Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров заявил, что с 1 ноября средняя ставка по рублёвым депозитам может вырасти до 15%, тогда как в октябре она была 10%.
Инвестор Сидоров: банковские ставки по рублёвым вкладам вырастут до 15% в ноябре
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

При этом взять кредит будет сложнее и дороже, чем в прошлом году, отметил он в разговоре с Life.ru.

По его словам, такая ситуация затянется надолго, поскольку инфляция в стране будет расти.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в период с января по сентябрь 2023 года в Москве оформили ипотек на 582,7 млрд рублей, или 19,6% от льготных ипотечных договоров, оформленных по всей России.

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