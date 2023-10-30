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Корреспондент RT заявил о спокойной обстановке в аэропорту Махачкалы

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Корреспондент RT Мохаммад Кассаб заявил о спокойной обстановке в аэропорту Махачкалы.
Корреспондент RT заявил о спокойной обстановке в аэропорту Махачкалы
  • Gettyimages.ru
  • © nickmahovik

«Находимся в аэропорту Махачкалы... всё в порядке, всё в безопасности... всё работает», — заявил он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что события в аэропорту Махачкалы являются во многом результатом вмешательства извне.

Также пресс-секретарь российского лидера заявил, что президент России Владимир Путин со вчерашнего дня получает подробные доклады о ситуации в Дагестане.

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