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Московские парковки сделают бесплатными 4 ноября

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Московские парковки будут бесплатными 4 ноября, в День народного единства.
Московские парковки сделают бесплатными 4 ноября
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Сергея Собянина.

Как уточнил Собянин, 5 ноября платной будет парковка на улицах с тарифами 380 и 450 рублей.

В нерабочий понедельник, 6 ноября, парковки вновь станут бесплатными.

Парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме все три выходных дня.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с 5 по 7 ноября на Красной площади будет работать музей под открытым небом в честь 82-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 года.

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