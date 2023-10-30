Московские парковки сделают бесплатными 4 ноября

Московские парковки будут бесплатными 4 ноября, в День народного единства.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Сергея Собянина.

Как уточнил Собянин, 5 ноября платной будет парковка на улицах с тарифами 380 и 450 рублей.

В нерабочий понедельник, 6 ноября, парковки вновь станут бесплатными.

Парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме все три выходных дня.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с 5 по 7 ноября на Красной площади будет работать музей под открытым небом в честь 82-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 года.