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Крым получит 22 млн рублей в рамках проекта «Борьба с сахарным диабетом»

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В Крым направят более 22 млн рублей из федерального бюджета в рамках реализации проекта «Борьба с сахарным диабетом».
Крым получит 22 млн рублей в рамках проекта «Борьба с сахарным диабетом»
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на главу республики Сергея Аксёнова.

Средства будут выделены на дооснащение медучреждений, оказывающих помощь сельским жителям, оборудованием для выявления диабета и наблюдения за состоянием здоровья пациента с таким заболеванием.

Кроме того, на заседании правительства Карелии рассмотрели проект бюджета территориального фонда ОМС. Федеральная субвенция в 2024 году составит 17,6 млрд рублей, передаёт karelinform.ru со ссылкой на главу регионального Минздрава Михаила Охлопкова.

По данным Охлопкова, на 2025 год субвенция составит 18,8 млрд рублей, на 2026 год — 21 млрд.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае построили 16 объектов по нацпроекту «Здравоохранение».

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