Крым получит 22 млн рублей в рамках проекта «Борьба с сахарным диабетом»
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Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на главу республики Сергея Аксёнова.
Средства будут выделены на дооснащение медучреждений, оказывающих помощь сельским жителям, оборудованием для выявления диабета и наблюдения за состоянием здоровья пациента с таким заболеванием.
Кроме того, на заседании правительства Карелии рассмотрели проект бюджета территориального фонда ОМС. Федеральная субвенция в 2024 году составит 17,6 млрд рублей, передаёт karelinform.ru со ссылкой на главу регионального Минздрава Михаила Охлопкова.
По данным Охлопкова, на 2025 год субвенция составит 18,8 млрд рублей, на 2026 год — 21 млрд.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае построили 16 объектов по нацпроекту «Здравоохранение».