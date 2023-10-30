Врач Бредер рассказал о группах пациентов, которым стоит сделать УЗИ и МРТ брюшной полости
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«В первую очередь те пациенты, у которых когда-либо находили вирусные гепатиты С или В либо цирроз печени по любой причине», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, проверить брюшную полость стоит группе пациентов с невирусными гепатитами. Как пояснил эксперт, жировая болезнь может быть следствием нарушения обмена веществ.
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