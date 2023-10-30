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Врач Бредер рассказал о группах пациентов, которым стоит сделать УЗИ и МРТ брюшной полости

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Заведующий отделом лекарственного лечения НМИЦ онкологии имени Блохина, президент Междисциплинарного общества специалистов по опухолям печени Валерий Бредер рассказал, каким группам пациентов желательно сделать УЗИ, КТ и МРТ брюшной полости.
Врач Бредер рассказал о группах пациентов, которым стоит сделать УЗИ и МРТ брюшной полости
  • Gettyimages.ru
  • © Dana Neely

«В первую очередь те пациенты, у которых когда-либо находили вирусные гепатиты С или В либо цирроз печени по любой причине», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, проверить брюшную полость стоит группе пациентов с невирусными гепатитами. Как пояснил эксперт, жировая болезнь может быть следствием нарушения обмена веществ.

Ранее врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анна Бирюкова в разговоре с газетой «Известия» перечислила первые симптомы тромбоза.

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