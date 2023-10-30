Минздрав Дагестана не подтвердил данные о гибели полицейского в аэропорту Махачкалы

Министерство здравоохранения Дагестана не подтвердило распространяемые в Telegram данные о якобы гибели полицейского, пострадавшего накануне при беспорядках в аэропорту Махачкалы.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы регионального ведомства Зарину Агмадову.

«Все пострадавшие живы», — заявила она.

Ранее сообщалось, что в больницах Дагестана лечение проходят пятеро пострадавших в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что киевский режим сыграл ключевую роль в инциденте в аэропорту Махачкалы.