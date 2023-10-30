Минздрав Дагестана не подтвердил данные о гибели полицейского в аэропорту Махачкалы
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы регионального ведомства Зарину Агмадову.
«Все пострадавшие живы», — заявила она.
Ранее сообщалось, что в больницах Дагестана лечение проходят пятеро пострадавших в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что киевский режим сыграл ключевую роль в инциденте в аэропорту Махачкалы.