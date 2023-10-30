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Прокуратура начала проверку из-за драки школьниц возле ночного клуба в Нижнекамске

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Прокуратура начала проверку из-за появления в сети видео драки школьниц возле ночного клуба в Нижнекамске в Башкирии.
Прокуратура начала проверку из-за драки школьниц возле ночного клуба в Нижнекамске
  • РИА Новости

Согласно предварительной информации надзорного ведомства, 29 октября около 22:00 между несовершеннолетними девушками произошёл конфликт возле развлекательного заведения на улице Парковой.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан», конфликт между двумя школьницами произошёл на почве ревности. В ходе драки одна из девушек схватила другую за волосы и начала пинать ногами.

Прокуратура намерена выяснить все обстоятельства инцидента. В том числе будет установлено, почему несовершеннолетние находились возле ночного клуба в вечернее время.

Также будет дана оценка соблюдению уполномоченными органами законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Кроме того, прокуроры оценят исполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.

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