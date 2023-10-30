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Жителей Петербурга поздравили с Днём судостроителя

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Жителей Санкт-Петербурга 30 октября поздравили с Днём судостроителя.
Жителей Петербурга поздравили с Днём судостроителя
  • Gettyimages.ru
  • © SvetlanaSF

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В настоящее время в городе работают более 60 тыс. специалистов судостроения на более чем 40 производствах, являющихся системообразующими для всей отрасли в стране.

В городской администрации также поблагодарили всех, кто передаёт знания в судостроительной сфере молодёжи.

Ранее сообщалось, что в городе Артёме Приморского края отличившимся жителям и коллективам вручили награды.

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