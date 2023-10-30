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В Москве рассказали о работе столичной «инсультной сети»

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В Москве за несколько прошедших лет увеличилось число пациентов, прошедших медицинские вмешательства по удалению тромбов.
В Москве рассказали о работе столичной «инсультной сети»
  • Gettyimages.ru
  • © Portra

Количество процедур тромбоэкстракции (малоинвазивного удаления тромба) в Москве за пять лет увеличилось в 2,8 раза, количество процедур тромболизиса (медикаментозного растворения тромба) для перенёсших инсульт пациентов выросло в 1,3 раза, пишет НСН со ссылкой на слова заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Она также отметила, что в столице несколько лет назад создали «инсультную сеть», в которую вошли 13 специализированных центров на базе крупнейших многопрофильных стационаров.

Для борьбы с инсультом используется комплексный подход, направленный на профилактику и реабилитацию. Перенёсшие инсульт москвичи могут бесплатно получить необходимые препараты, добавила вице-мэр.

Ранее врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анна Бирюкова в разговоре с газетой «Известия» перечислила первые симптомы тромбоза.

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