Собянин рассказал о ходе строительства онкологической больницы №62 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице продолжается строительство комплекса зданий городской онкологической больницы №62, входящей в состав медицинского кластера инновационного центра «Сколково».

Об этом информирует телеканал «360».

«Через пару лет уникальная городская клиническая онкологическая больница №62 получит современный комплекс зданий, что позволит вывести оказание профильной помощи на новый качественный уровень», — отметил мэр.

По его словам, в больнице будет сразу 18 операционных.

За одну смену врачи смогут принимать до 1,2 тыс. пациентов.

Кроме того, уже завершено благоустройство территории вокруг больницы, отметил Собянин.

Ранее НСН со ссылкой на слова Сергея Собянина сообщала, что новый травматолого-ортопедический корпус на территории городской клинической больницы №31 в Москве может принять первых пациентов уже в начале 2024 года.