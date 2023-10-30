Голосовой помощник ЕДЦ в Москве принял более 7,5 млн звонков
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на столичный портал мэра и правительства.
Как отметили в ведомстве, за три года работы горячей линии функционал голосового помощника был расширен.
За январь — октябрь 2023 года искусственный интеллект принял более 3,5 млн звонков и сформировал около 400 тыс. заявок на вызов мастера.
Ранее сообщалось, что жители Москвы с помощью МФЦ могут составить и отправить в суды иски.