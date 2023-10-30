Голосовой помощник ЕДЦ в Москве принял более 7,5 млн звонков

В Москве голосовой помощник Единого диспетчерского центра (ЕДЦ) с 2020 года принял более 7,5 млн звонков по вопросам жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на столичный портал мэра и правительства.

Как отметили в ведомстве, за три года работы горячей линии функционал голосового помощника был расширен.

За январь — октябрь 2023 года искусственный интеллект принял более 3,5 млн звонков и сформировал около 400 тыс. заявок на вызов мастера.

Ранее сообщалось, что жители Москвы с помощью МФЦ могут составить и отправить в суды иски.