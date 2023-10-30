URA.RU: свердловчанка, которой парень прибил ноги к доске, пришла в сознание

Жительница Екатеринбурга, которой парень прибил ноги к доске, пришла в сознание.

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на источник.

Отмечается, что женщина находится в больнице.

«Оксана пришла в сознание», — заявил источник.

Её состояние оценивается как стабильно тяжёлое, но она уже может самостоятельно принимать лёгкую пищу.

Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга, который прибил ноги своей бывшей девушки гвоздями к доске и поджёг её, вышел из тюрьмы за несколько месяцев до произошедшего.

Злоумышленник арестован.

25 октября задержанный избил пострадавшую в гараже, а чтобы она не могла отбиваться ногами, прибил её конечности к доске, после чего облил её бензином и поджёг. Практически сразу он потушил огонь и заставил женщину отвезти его на своей машине в Асбест.

Чтобы спастись от мужчины, женщина спровоцировала ДТП.