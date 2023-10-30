URA.RU: свердловчанка, которой парень прибил ноги к доске, пришла в сознание
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Об этом информирует URA.RU со ссылкой на источник.
Отмечается, что женщина находится в больнице.
«Оксана пришла в сознание», — заявил источник.
Её состояние оценивается как стабильно тяжёлое, но она уже может самостоятельно принимать лёгкую пищу.
Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга, который прибил ноги своей бывшей девушки гвоздями к доске и поджёг её, вышел из тюрьмы за несколько месяцев до произошедшего.
25 октября задержанный избил пострадавшую в гараже, а чтобы она не могла отбиваться ногами, прибил её конечности к доске, после чего облил её бензином и поджёг. Практически сразу он потушил огонь и заставил женщину отвезти его на своей машине в Асбест.
Чтобы спастись от мужчины, женщина спровоцировала ДТП.