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URA.RU: свердловчанка, которой парень прибил ноги к доске, пришла в сознание

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Жительница Екатеринбурга, которой парень прибил ноги к доске, пришла в сознание.
URA.RU: свердловчанка, которой парень прибил ноги к доске, пришла в сознание
  • Gettyimages.ru
  • © David Sacks

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на источник.

Отмечается, что женщина находится в больнице.

«Оксана пришла в сознание», — заявил источник.

Её состояние оценивается как стабильно тяжёлое, но она уже может самостоятельно принимать лёгкую пищу. 

Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга, который прибил ноги своей бывшей девушки гвоздями к доске и поджёг её, вышел из тюрьмы за несколько месяцев до произошедшего.

Злоумышленник арестован.

25 октября задержанный избил пострадавшую в гараже, а чтобы она не могла отбиваться ногами, прибил её конечности к доске, после чего облил её бензином и поджёг. Практически сразу он потушил огонь и заставил женщину отвезти его на своей машине в Асбест.

Чтобы спастись от мужчины, женщина спровоцировала ДТП.

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