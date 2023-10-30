Психолог Романив дала советы по борьбе со стрессом в рабочее время

Психолог Ольга Романив заявила, что стресс на работе может вызвать психологические проблемы, в том числе повышенную тревожность и эмоциональное выгорание.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» эксперт, в частности, рекомендовала использовать технику глубокого дыхания, которая помогает расслабиться.

«Обязательно делайте регулярные перерывы в течение рабочего дня на 10—15 минут. Прогуляйтесь по офису, поприседайте, а ещё лучше выйдите на свежий воздух. Даже небольшая смена обстановки помогает снизить стресс», — сказала Романив.

Кроме того, она посоветовала устраивать небольшие ментальные паузы.

«Ещё одним полезным действием для борьбы со стрессом может стать установление личных границ с коллегами и начальством. Учитесь говорить «нет», планируйте своё время и приоритизируйте задачи, чтобы избежать перегрузки работой», — добавила психолог.

Ранее, как сообщал сайт kp.ru, доктор медицинских наук, профессор заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Евгений Ачкасов заявил, что в случае с фитнес-браслетами и приложениями для контроля здорового образа жизни речь идёт о вспомогательных технологиях массового производства, а не о медицинских изделиях.