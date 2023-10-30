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В МИД России назвали беспорядки в аэропорту Махачкалы следствием провокации

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Беспорядки в аэропорту Махачкалы стали следствием спланированной и осуществлённой извне провокации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В МИД России назвали беспорядки в аэропорту Махачкалы следствием провокации
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте МИД России.

«Массовые беспорядки, произошедшие в Республике Дагестан, являются следствием спланированной и осуществлённой извне провокации», — заявила Захарова.

Она отметила, что провокация была направлена на подрыв гармоничного развития и этноконфессионального единства народов России.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что события в аэропорту Махачкалы являются во многом результатом вмешательства извне.

Также пресс-секретарь российского лидера заявил, что президент России Владимир Путин со вчерашнего дня получает подробные доклады о ситуации в Дагестане.

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