Финансовый советник Бунегина назвала способы досрочного закрытия ипотеки

Финансовый советник и владелец инвестиционного агентства недвижимости Bestate Татьяна Бунегина рассказала о вариантах досрочного погашения ипотечного кредита.

Таких способов может быть три, сообщила она в беседе с газетой «Известия».

Первый — кроме регулярного платежа, вносить ещё и досрочный, тем самым частично погашая основной долг.

Другой вариант — сокращение срока ипотеки, когда заёмщик вносит досрочный платёж, уменьшая сумму основного долга и за счёт этого срок кредитования.

И наконец, можно рассмотреть комбинацию обоих этих методов, отметила Бунегина. По её словам, этот способ позволит одновременно уменьшить и платёж, и срок ипотеки.

Она также посоветовала использовать иные инструменты: маткапитал, налоговый вычет. Также можно досрочно закрыть ипотеку за счёт сокращения страхования, добавила Бунегина.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в период с января по сентябрь текущего года в Москве оформили ипотек на 582,7 млрд рублей, или 19,6% от льготных ипотечных договоров, оформленных по всей России.