Психолог Митрохина объяснила моду на 2010-е в соцсетях

Практический психолог Елена Митрохина рассказала, почему в наши дни у многих наблюдается ностальгия по 2010-ым: в соцсетях вспоминают тренды и выкладывают фото тех лет.

«Мы устаём от постоянной скорости и хаоса, и поэтому стремимся найти уютное убежище в уже минувших временах», — объяснила психолог в разговоре с РИАМО.

Важно не забывать, что время движется вперёд, но всегда есть возможность вернуться в прошлое хотя бы на время. В этом помогают фильмы, книги, музыка, истории и воспоминания, отметила Митрохина.

Ранее клинический психолог Екатерина Клименко в беседе с газетой «Известия» заявила, что ипохондрия может иметь серьёзные последствия, поскольку человек постоянно фокусируется на своей «болезни», что сказывается на других сферах его жизни.