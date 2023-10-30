Психолог Митрохина объяснила моду на 2010-е в соцсетях
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«Мы устаём от постоянной скорости и хаоса, и поэтому стремимся найти уютное убежище в уже минувших временах», — объяснила психолог в разговоре с РИАМО.
Важно не забывать, что время движется вперёд, но всегда есть возможность вернуться в прошлое хотя бы на время. В этом помогают фильмы, книги, музыка, истории и воспоминания, отметила Митрохина.
Ранее клинический психолог Екатерина Клименко в беседе с газетой «Известия» заявила, что ипохондрия может иметь серьёзные последствия, поскольку человек постоянно фокусируется на своей «болезни», что сказывается на других сферах его жизни.