На Казанском направлении МЖД и МЦД‑3 произошёл сбой в движении поездов

На Казанском направлении Московской железной дороги и МЦД‑3 произошёл сбой в движении поездов.

Об этом сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

«Задерживаются несколько поездов в сторону Москвы из-за остановки состава по техническим причинам на участке Быково — Люберцы», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что на пересечении Свободного проспекта и Большого Купавенского проезда построят новую эстакаду.