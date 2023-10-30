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На Казанском направлении МЖД и МЦД‑3 произошёл сбой в движении поездов

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На Казанском направлении Московской железной дороги и МЦД‑3 произошёл сбой в движении поездов.
На Казанском направлении МЖД и МЦД‑3 произошёл сбой в движении поездов

Об этом сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

«Задерживаются несколько поездов в сторону Москвы из-за остановки состава по техническим причинам на участке Быково — Люберцы», — приводит ТАСС слова собеседника агентства. 

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что на пересечении Свободного проспекта и Большого Купавенского проезда построят новую эстакаду.

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